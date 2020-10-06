Зоря оформила трансфери форварда Фенербахче і вихованця Шахтаря
Зоря плідно попрацювала в останній день трансферного вікна.
Новачками команди Віктора Скрипника стали хавбек Сергій Гринь та форвард Аллах'яр Сайядманеш, інформує офіційний сайт луганців.
Динамо не встигло оформити перехід бразильського форварда за 4,5 млн євро, – ЗМІ
Вихованець Шахтаря нещодавно розірвав контракт з данським Вайле і став вільним агентом. Його угода із Зорею розрахована на 2,5 роки, Гринь виступатиме під номером 50. Іранець Сайядманеш орендований у Фенербахче на 1,5 сезону. Він носитиме футболку з номером 90.
Нагадаємо, незабаром Зоря розпочне свої виступи на груповому етапі Ліги Європи, де суперниками луганців стануть Лестер, АЕК та Брага.
Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було