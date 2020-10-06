Новачками команди Віктора Скрипника стали хавбек Сергій Гринь та форвард Аллах'яр Сайядманеш, інформує офіційний сайт луганців.

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Вихованець Шахтаря нещодавно розірвав контракт з данським Вайле і став вільним агентом. Його угода із Зорею розрахована на 2,5 роки, Гринь виступатиме під номером 50. Іранець Сайядманеш орендований у Фенербахче на 1,5 сезону. Він носитиме футболку з номером 90.

Нагадаємо, незабаром Зоря розпочне свої виступи на груповому етапі Ліги Європи, де суперниками луганців стануть Лестер, АЕК та Брага.

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