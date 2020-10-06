Киевляне не успели оформить соглашение по 19-летнему Линкольну из Фламенго, информирует Globoesporte.

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На выходных Динамо согласилось отдать 4,5 млн евро за 80% прав на юного нападающего, и бразильский клуб принял эту ставку. Впрочем, проблемой стало отсутствие своевременного авиационного соединения между Рио-де-Жанейро и Киевом. Линкольн просто не успевал прилететь в Киев до вторника, когда закрывается трансферное окно УПЛ.

Отмечается, что Фламенго планировал получить за Линкольна 10 млн евро, но Динамо предложило интересный формат трансфера, который удовлетворил бразильцев. На форварда также претендовали Нант, Альмерия, Мускрон и Пафос.

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