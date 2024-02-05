Заря останется в Киеве – луганчанам придется подыскать стадион лишь на одну игру, – СМИ
Луганский клуб определился, где будет проводить домашние матчи во второй части сезона 2023/24.
Несмотря на заявление директора стадиона Левый берег в Киеве, Заря не собирается менять место проведения домашних матчей, сообщает ТаТоТаке.
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Отмечается, что луганчане останутся на базе киевского Олимпийского колледжа имени Поддубного, а играть будет и в дальнейшем на стадионе Левый берег. Исключением станет игра 18-го тура УПЛ против Ворсклы – дирекция стадиона попросила не нагружать арену в феврале из-за подготовки газона. Именно поэтому Заря выбирает между тремя вариантами – Ужгородом, Львовом или Полтавой.
Интересно, что вариант с матчем в Полтаве также под вопросом. Сейчас руководство Ворсклы изучает технические возможности проведения матча против Зари на стадионе им. Бутовского. Для этого агрономам следует форсировать подготовку газона. Окончательное решение должны принять в ближайшие два дня.
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