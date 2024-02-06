"Футбольный клуб Заря будет проводить матч 18-го тура в Ужгороде (26 февраля, – прим.), поскольку нет возможности обеспечить арену Левый берег, а на стадионе Динамо состоится матч между Динамо и Металлистом 1925. То есть они не имеют возможности принять Ворсклу в Киеве, и обратились к нам с просьбой обеспечить возможность проведения игры.

Заря останется в Киеве – луганчанам придется подыскать стадион лишь на одну игру

Сейчас речь лишь об одном поединке, а не всю вторую часть сезона. Поскольку был политический подтекст, что нас якобы лишили аккредитации. Заря должна была идти к нам на всю вторую часть сезона, но в связи с тем, что они где-то переживали, что, возможно, вопрос не урегулируется, приняли решение добыть вторую половину сезона в Киеве.

Но всякое может быть. Живем сегодняшним днем, поэтому что-то планировать... Наш стадион полностью готов обеспечить матчи УПЛ", – сказал Качур в комментарии Tribuna.

Напомним, в первой части сезона Заря располагалась на базе киевского Олимпийского колледжа имени Поддубного, а играла на стадионе клуба Первой лиги (Левый берег).

Заря определилась с новым стадионом на вторую часть сезона – ранее луганчане играли на арене клуба Первой лиги