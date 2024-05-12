Мюнхенский клуб до сих пор не может найти тренера на замену Томасу Тухелю.

Бавария заранее сообщила о прощании с Томасом Тухелем в конце сезона и начала поиски нового тренера. Мюнхенцам не удалось пригласить Хаби Алонсо и Юлиана Нагельсманна, отказался от должности также Ральф Рангник.

Баварии приходится уговаривать своего бывшего тренера – легендарный форвард может стать ассистентом

Бавария попыталась пригласить Оливера Гласнера. Австрийский специалист очень быстро сумел зарекомендовать себя в АПЛ во главе Кристал Пэлас. В последних шести турах его команда одержала пять побед, в частности над Ливерпулем и МЮ.

Гласнер – креатура нового спортивного директора Баварии Кристофа Фройнда, который давно дружит с Гласнером. Оливер показал хорошие результаты с Вольфсбургом и выиграл Лигу Европы с Айнтрахтом.

Впрочем, Бавария даже здесь получила отказ. Кристал Пэлас категорически заявил, что не отпустит своего тренера летом. Сейчас единственным вариантом для Баварии остается Ханси Флик.