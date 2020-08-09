Заря официально объявила о подписании Фаворова

Контракт новичка рассчитан на 2 года, информирует официальный сайт луганского клуба. Хавбек получит привычный 45 номер.

Заря определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Европы

Фаворов не смог договориться с Десной о продолжении сотрудничества, поэтому получил статус свободного агента. Универсальный игрок провел 33 матча во всех турнирах сезона 2019/20, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами. Фаворов защищал цвета Десны с 2016 года, а до этого в его карьере были Славутич, Арсенал-Киев, Черкасский Днепр и Полтава.

Добавим, что Заря подписала уже пятого новичка в это межсезонье после Янакова, Гречкина, Назарины и Жунинью.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати