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Заря официально объявила о подписании Фаворова

9 августа 15:22 - Читати українською
Заря официально объявила о подписании Фаворова
Денис Фаворов / Сайт Десны

Заря завершила переход уже экс-капитана Десны Дениса Фаворова.

Контракт новичка рассчитан на 2 года, информирует официальный сайт луганского клуба. Хавбек получит привычный 45 номер.

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Фаворов не смог договориться с Десной о продолжении сотрудничества, поэтому получил статус свободного агента. Универсальный игрок провел 33 матча во всех турнирах сезона 2019/20, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами. Фаворов защищал цвета Десны с 2016 года, а до этого в его карьере были Славутич, Арсенал-Киев, Черкасский Днепр и Полтава.

Добавим, что Заря подписала уже пятого новичка в это межсезонье после Янакова, Гречкина, Назарины и Жунинью.

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