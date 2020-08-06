Заря определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Европы

Луганский клуб не намерен тратиться на дополнительные переезды во время домашних матчей группового этапа ЛЕ.

Заря намерена проводить еврокубковые поединки следующего сезона в Запорожье на Славутич-Арене, сообщается на странице клуба в Facebook со ссылкой на слова генерального директора луганчан Станислава Оганова.

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Руководство "черно-белых" провело встречу с мэром Запорожья Владимир Буряком, который заверил, что сделает все возможное для реализации планов Зари.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ луганчане заняли третье место, которое позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы.

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