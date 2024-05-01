Боруссия – ПСЖ: видео гола – Дортмунд забил первым
22:46 - Читати українською
Дортмундская Боруссия принимает ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов. Оперативно смотрите видео голевых моментов на "Футбол 24".
Первый матч этого противостояния состоялся в Дортмунде, где парижане никогда не побеждали в рамках еврокубков.
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Отчетную игру гости начали активнее, мощно прессинговали и зажимали соперника у его ворот. Однако Боруссия смогла отбиться и во второй половине тайма нанесла болезненный ответный удар. Фюлькруг воспользовался провалом обороны ПСЖ и открыл счет.
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