Первый матч этого противостояния состоялся в Дортмунде, где парижане никогда не побеждали в рамках еврокубков.

Боруссия – ПСЖ: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Отчетную игру гости начали активнее, мощно прессинговали и зажимали соперника у его ворот. Однако Боруссия смогла отбиться и во второй половине тайма нанесла болезненный ответный удар. Фюлькруг воспользовался провалом обороны ПСЖ и открыл счет.