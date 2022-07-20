Заря объявила о трансфере воспитанника Шахтера
21:47 - Читати українською
Хавбек Вячеслав Чурко официально присоединился к луганской Заре.
Луганчане на своем официальном сайте сообщили о подписании Чурко. Полузащитник присоединился к Заре на безоплатной основе.
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Контракт рассчитан на 1 сезон. За свою карьеру Чурко успел поиграть за Шахтер, Мариуполь, Металлист, Академию Пушкаша, Мезекевешд (оба – Венгрия), итальянский Фрозиноне.
Прошлый сезон Вячеслав провел в составе Колоса, за который сыграл в 25 матчах, отличившись голом и 2 ассистами.
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