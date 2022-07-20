Луганчане на своем официальном сайте сообщили о подписании Чурко. Полузащитник присоединился к Заре на безоплатной основе.

Шахтер объявил о подписании легионера

Контракт рассчитан на 1 сезон. За свою карьеру Чурко успел поиграть за Шахтер, Мариуполь, Металлист, Академию Пушкаша, Мезекевешд (оба – Венгрия), итальянский Фрозиноне.

Прошлый сезон Вячеслав провел в составе Колоса, за который сыграл в 25 матчах, отличившись голом и 2 ассистами.

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