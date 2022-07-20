Шахтер на своем сайте объявил о приходе хавбека Невена Джурасека. Контракт с хорватом рассчитан на 2 года.

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"Горняки" не разглашают сумму трансфера. Права на Джурасека принадлежали Динамо Загреб, а хорват в прошлом сезоне выступал в УПЛ в составе СК Днепр-1. Добавим, что для "горняков" это уже второй трансфер после прихода Тотовицкого.

В общем, Невен отыграл в прошлом сезоне в 19 матчах в Украине, в которых отличился 2 ассистами. 23-летний хорват доигрывал кампанию 2021/22 в составе словенской Любляны из-за нападения россиян на Украину.

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