Заря и защитник Максим Гречкин прекратили сотрудничество. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт луганчан.

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К слову, 24-летний израильтанин был в списке из четырех игроков, которых Виктор Скрипник не взял даже на зимние сборы. Стоит заметить, что футболист имеет украинские корни. Максим родом из Киева, но в свое время получил гражданство Израиля.

Напомним, Гречкин перешел в Зарю летом прошлого года из Бейтара. Луганчане брали защитника в аренду до конца сезона с правом выкупа. С тех пор Максим сыграл 3 матча в УПЛ, в которых получил две желтые карточки.

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