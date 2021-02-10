Зоря оголосила про розірвання контракту з легіонером, який має українське коріння
Луганський клуб перед стартом другої половини сезону відпускає непотрібних гравців.
Зоря та захисник Максим Гречкін припинили співпрацю. Контракт був розірваний за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт луганців.
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До слова, 24-річний ізраїльтанин був у списку з чотирьох гравців, яких Віктор Скрипник не взяв навіть на зимові збори. Варто зауважити, що футболіст має українське коріння. Максим родом з Києва, але свого часу отримав громадянство Ізраїля.
Нагадаємо, Гречкін перейшов у Зорю влітку минулого року із Бейтара. Луганці брали захисника у оренду до кінця сезону із правом викупу. Відтоді Максим зіграв 3 матчі в УПЛ, в яких отримав дві жовті картки.
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