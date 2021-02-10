Зоря та захисник Максим Гречкін припинили співпрацю. Контракт був розірваний за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт луганців.

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До слова, 24-річний ізраїльтанин був у списку з чотирьох гравців, яких Віктор Скрипник не взяв навіть на зимові збори. Варто зауважити, що футболіст має українське коріння. Максим родом з Києва, але свого часу отримав громадянство Ізраїля.

Нагадаємо, Гречкін перейшов у Зорю влітку минулого року із Бейтара. Луганці брали захисника у оренду до кінця сезону із правом викупу. Відтоді Максим зіграв 3 матчі в УПЛ, в яких отримав дві жовті картки.

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