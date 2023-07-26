СК Днепр-1 дебютировал в ЛЧ с поражения от Панатинаикоса (1:3). Оцениваем команду Александра Кучера, выделяя положительные моменты и негатив.

СК Днепр-1 потерпел болезненное поражение в дебютном матче в ЛЧ, пропустив три гола от Панатинаикоса

Яков Кинарейкин – 5

Дебют во взрослом футболе получился не очень удачным для 19-летнего голкипера. 3 удара в створ – 3 пропущенных гола. Правда, только в первом голевом эпизоде Яков мог сыграть лучше. Понравились действия под давлением – Кинарейкин помогал защитникам разыгрывать от ворот и старался прицельно пасовать.

Денис Мирошниченко – 4

Тотальный провал в защите. Хуанкар издевался над Мирошниченко и делал это изысканно. Перед первым голом испанец прокинул мяч между ног Денису, а во втором тайме заставил его сфолить на пенальти. Мирошниченко получил бы 2 балла, если бы не стандарты. Он остро пробил со штрафного, подал несколько неплохих угловых, а на последних минутах с его навеса начался гол Днепра-1.

Александр Сваток – 5

Было ясно заметно, что капитан физически не готов. Все попытки дальних передач в молоко – 0 точных из 7. Сваток просто не доставлял мяч в финальную треть. Как следствие – вторая самая низкая точность пасов в команде (67%). Ужас для центрального защитника.

Эдуард Сарапий – 5

Сарапий пасовал точнее Сватка, однако ни одной качественной атаки не начал. Выиграл воздух в собственной штрафной (5 выносов), в некоторых эпизодах грамотно отработал до конца. Впрочем, первые два гола прилетели из-под Эдуарда, у которого был небольшой шанс вовремя сориентироваться.

Василий Кравец – 5,5

Если справа Днепр-1 имел проходной двор, то слева – приоткрытую калитку. Кравец отоборонялся без грубых проколов, использовал габариты для борьбы с греками и остро подключался вперед. Василий дважды точными прострелами нашел Довбика.

Руслан Бабенко – 6

Бабенко постоянно пытался страховать партнеров, подчищать, перекрывать свободные зоны. Объем он-то обеспечил (12 удачных защитных действий – больше всего в команде), но иногда Руслан героически подчищал после своих же позиционных ошибок. Опорная зона провисала весь матч.

Валентин Рубчинский – 5,5

Молодой центрхав не успевал за соперниками и уже в дебюте матча трижды сфолил. В то же время, не сумел компенсировать отсутствие Пихаленка в плане связывания обороны и атаки. Только простые решения от Рубчинского. В плюс – два удара с перспективных позиций, которые могли изменить ход встречи.

Алексей Гуцуляк – 5,5

Гуцуляк нормально сыграл, если отбросить завершение. Хватал мяч и тащил в опасную зону, обыгрываясь с партнерами. Был одним из немногих, кто ускорял темп атак. Хотелось больше эффективности в последней трети.

Неудачный дебют СК Днепр-1 в Лиге чемпионов в видеообзоре матча с Панатинаикосом – 1:3

Максим Третьяков – 4,5

В начале встречи сделал несколько рывков, после чего исчез из виду до замены. Игорь Когут за последние пол часа создал больше, чем Третьяков за час до этого.

Доминго Бланко – 6

Без Бланко игра Днепра-1 была бы максимально пресной и предсказуемой. Аргентинец искал варианты для хитрых передач, перегружал зоны, старался разыграть комбинацию, найти коридор и запустить туда партнера. A for effort.

Артем Довбик – 6

Артем сегодня идеально отыграл спиной к чужим воротам. Цеплялся за мяч между соперниками и тонко отбрасывал партнерам. Результат – 3 паса под удар. Когда же нужно было завершать самому, Довбик бил слабо и неточно. Этого мало, чтобы продать себя в Европу.

Владимир Адамюк заменил Сватка и отыграл на том же уровне. Александр Каплиенко дважды неплохо сходил на стандарты к чужим воротам (острый удар и ассист). Владимир Танчик за 10 минут на поле трижды встретился с мячом и в отличие от Довбика нашел гол.

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