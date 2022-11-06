"Наверное, кому-то было бы трудно после такой игры отвечать на какие-то вопросы. В первом тайме нам было труднее, во втором немного выровняли игру. Забили голы, на наш взгляд, очень хорошие и заработали пенальти. Сергей Панасенко красивый гол забил.

Волевая победа луганцев на последних минутах в видеообзоре поединка Заря – Металлист – 3:2

Вы же знаете, что Заря долго не пропускала, даже устанавливала какие-то рекорды и мы очень довольны, что все же наша команда забила эти голы. В раздевалке поблагодарили ребят, они играли мужественно. Но, к сожалению, немного нам не хватило для положительного результата.

Вообще у нас много вопросов по составу, потому что выпало достаточное количество игроков. Мы не могли рассчитывать на Максима Прядуна, одного из лучших бомбардиров чемпионата. Игорь Чайковский выпал, еще несколько футболистов выпали из состава и мы вынуждены были делать состав из оставшихся игроков.

Доволен ли я успехами Металлиста? Нашу работу будут оценивать наши работодатели, потому мы выходим каждый день, работаем как умеем. И ребята молодцы. Я уже говорил, мы поблагодарили их за отношение к игре, за отношение к тренировкам, а оценку пусть дают специалисты", – цитирует Ратия официальный сайт "желто-синих".

Напомним, Заря сумела вырвать победу у Металлиста на последних минутах: на 89-й Мышнев сравнял, а Шахов добил харьковчан на третьей добавленной.

Заря на последних секундах вырвала победу над Металлистом – "джокеры" ван Леувена перевернули все с ног на голову