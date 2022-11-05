Заря вырвала победу над Металлистом в матче 11-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Заря – Металлист на "Футбол 24".

Первый тайм прошел без голов, однако в начале второго Пидлепенец хладнокровно реализовал пенальти. Чурко на 72 минуте выровнял положение, замкнув ближнюю стойку, но Панасенко мгновенно вывел харьковчан вперед классным ударом издалека.

Заря на последних секундах вырвала победу над Металлистом – "джокеры" ван Леувена перевернули все с ног на голову

Впрочем, последние минуты превратили Зарю в победителей. Мишнёв на 89-й минуте обокрал защитника и мощно пробил в ближний угол, а Шахов в компенсированное время переправил мяч в ворота после подачи углового.