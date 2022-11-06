"Напевно, будь-кому було б важко після такої гри відповідати на якісь питання. В першому таймі нам було важче, у другому трохи вирівняли гру. Забили голи, на наш погляд, дуже хороші й заробили пенальті. Сергій Панасенко красивий гол забив.

Вольова перемога луганців на останніх хвилинах у відеоогляді поєдинку Зоря – Металіст – 3:2

Ви ж знаєте, що Зоря довго не пропускала, навіть встановлювала якісь рекорди й ми дуже задоволені, що все ж таки наша команда забила ті голи. В роздягальні подякували хлопцям, вони грали мужньо. Але, на жаль, трошки нам не вистачило для позитивного результату.

Взагалі у нас багато питань по складу, тому що випала достатня кількість гравців. Ми не могли розраховувати на Максима Прядуна, одного з найкращих бомбардирів чемпіонату. Ігор Чайковський випав, ще декілька футболістів випали зі складу й ми вимушені були робити склад з тих гравців, що залишились.

Чи задоволений я успіхами Металіста? Нашу роботу будуть оцінювати наші роботодавці, тому ми виходимо кожен день, працюємо як вміємо. І хлопці молодці. Я вже казав, ми подякували їм за ставлення до гри, за ставлення до тренувань, а оцінку нехай дають фахівці", – цитує Ратія офіційний сайт "жовто-синіх".

Нагадаємо, Зоря зуміла вирвати перемогу у Металіста на останніх хвилинах: на 89-й Мишньов зрівняв, а Шахов добив харків'ян на третій доданій.

Зоря на останніх секундах вирвала перемогу над Металістом – "джокери" ван Леувена перевернули все з ніг на голову