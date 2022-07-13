Луганський клуб визначився, де зможе приймати суперників під час домашніх зустрічей.

Зоря буде проводити свої номінально домашні поєдинки Ліги конференцій на стадіоні Арена-Люблін у Польщі, повідомляє офіційний твіттер луганців.

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Це вимушений крок через напад росіян – Шахтар, Динамо та інші учасники єврокубків від України проводитимуть свої домашні поєдинки за кордоном.

Зауважимо, що Зоря розпочне свій шлях у Лізі конференцій з третього кваліфікаційного раунду. Луганці наразі не знають свого майбутнього суперника у єврокубках.

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