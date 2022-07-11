Разбираемся в финансах, которые могут удержать наш футбол на плаву во время войны. Каждое очко на групповом этапе будет иметь значение.

УЕФА разослал клубам и ассоциациям финансовый план на сезон-2022/23. Общий призовой фонд еврокубков составляет 3,5 млрд евро. Из этих денег часть отчислят на квалификации, еще часть – не вышедшим в еврокубки клубам в виде платежей солидарности, 10 миллионов выделено на Женскую Лигу чемпионов, еще около 200 миллионов заберет УЕФА.

УЕФА обнародовал заработки клубов от Лиги чемпионов-2020/21 – Шахтер получил больше Динамо

На три основных еврокубка остается 2 миллиарда 732 миллиона евро:

– 2 млрд 32 млн на Лигу чемпионов

– 465 млн на Лигу Европы

– 235 млн на Лигу конференций

Нас интересует Лига чемпионов. Там призовые следующие (в евро):

– вылет в раунде плей-офф: 5 млн

– выход в групповой раунд: 15,64 млн

– каждая победа в группе: 2,8 млн

– каждая ничья в группе: 930 тысяч

– выход в 1/8 финала: 9,6 млн

– выход в 1/4 финала: 10,6 млн

– выход в полуфинал: 12,5 млн

– выход в финал: 15,5 млн

– победа в турнире: 20 млн

То есть Шахтер заработал 15,64 млн за прямое попадание в группу. Динамо для этого придется пройти 3 раунда квалификации.

32 команды, которые попадут в групповой раунд Лиги чемпионов, получат дополнительные выплаты в соответствии со своим местом в 10-летнем рейтинге УЕФА. Одна ставка – 1 миллион 137 тысяч евро. Клуб с самым высоким рейтингом будет иметь 32 таких ставки (≈36,4 млн), второй – 31 ставку и так далее. У клуба с самым низким рейтингом будет одна ставка.

Шахтер в этом рейтинге занимает 17 место. Стоящие выше Манчестер Юнайтед и Арсенал не прошли в Лигу чемпионов. Также может не пройти отбор Бенфика. То есть уже понятно, что "горняки" будут 15-ми или 14-ми среди участников ЛЧ и получат 18 ставок (20 млн 466 тысяч евро) или 19 ставок (21 млн 603 тысячи евро).

Динамо в рейтинге занимает 29 место. 7 команд с лучшим коэффициентом пролетели мимо Лиги чемпионов + Бенфика, которая проходит отбор. То есть, если киевляне доберутся до группового раунда, то будут 22-ми или 21-ми среди участников ЛЧ и получат 11 ставок (12,5 млн) или 12 ставок (13,6 млн). Но до этого Динамо очень далеко.

От продаж ТВ-прав участники Лиги чемпионов суммарно заработают 300 миллионов 300 тысяч евро. У каждой ассоциации будет собственное распределение. Здесь основную часть пирога забирают представители топ-чемпионатов. В позапрошлом сезоне Шахтер и Динамо по этой статье получили только 300 и 200 тысяч евро соответственно.

Если подытожить: Шахтер уже гарантировал себе 36 миллионов 300 тысяч евро от ЛЧ-2022/23. "Горняки" получат эти деньги, даже если проиграют все матчи в группе. Такое вознаграждение за статус чемпиона Украины. Разница между вице-чемпионом грандиозная. Динамо еще не гарантировало себе ничего. Нужно побеждать троих соперников.

Сейчас будет сложно, но прикинем расклад. Если киевляне вылетят от Фенербахче во втором раунде, придется проходить квалификацию Лиги Европы (в случае неудачи там – отбор Лиги конференций). Если пройдут турок, и вылетят от следующего соперника, то также опустятся в квалификацию Лиги Европы, но по крайней мере обеспечат себе группу Лиги конференций.

Если Динамо пройдет двух оппонентов, но остановится в шаге от основной сетки ЛЧ, то получит компенсацию 5 млн евро и 3,63 млн за попадание в группу Лиги Европы. И уже в Лиге Европы для киевлян рассчитают дополнительные выплаты в соответствии с местом в 10-летнем рейтинге УЕФА. Там ставка скромнее – 132 тысячи евро. Но Динамо будет в топ-5, поэтому эта ставка умножится на 28 и коэффициент принесет "бело-синим" около 4 млн евро.

Если подытожить: выход в группу Лиги чемпионов-2022/23 принесет Динамо ориентировочно 28,5 млн евро; выход в группу Лиги Европы-2022/23 (в случае вылета из последнего раунда ЛЧ) может дать ориентировочно 12,5 млн евро; выход в группу Лиги конференций-2022/23 даст 4,36 млн евро. Без учета матчей.

Призовые Лиги Европы (в евро):

– выход в групповой раунд: 3,63 млн

– каждая победа в группе: 630 тысяч

– каждая ничья в группе: 210 тысяч

– первое место в группе: 1,1 млн

– второе место в группе: 550 тысяч

– выход в 1/8 финала: 1,2 млн

– выход в 1/4 финала: 1,8 млн

– выход в полуфинал: 2,8 млн

– выход в финал: 4,6 млн

– победа в турнире: 8,6 млн

Призовые Лиги конференций (в евро):

– выход в групповой раунд: 2,94 млн

– каждая победа в группе: 500 тысяч

– каждая ничья в группе: 166 тысяч

– первое место в группе: 650 тысяч

– второе место в группе: 300 тысяч

– выход в 1/8 финала: 600 тысяч

– выход в 1/4 финала: 1 млн

– выход в полуфинал: 2 млн

– выход в финал: 3 млн

– победа в турнире: 5 млн

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