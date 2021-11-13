Луганчане решили переманить нападающего у одного из аутсайдеров чемпионата Украины.

Заря решила усилиться форвардом Миная Рустамом Ахмедзаде, сообщает Sportal.az.

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Луганский клуб видит в 20-летнем нападающем сборной Азербайджана замену одному из своих лидеров – иранцу Аллахьяру Сайядманешу (права на игрока принадлежат Фенербахче, а контракт с Зарей завершается 31 декабря 2021 года).

Отмечается, что будущее Ахмедзаде определится летом. К слову, на него претендует также Нефтчи.

Напомним, контракт нападающего с Минаем рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за закарпатскую команду 9 матчей, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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