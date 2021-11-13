Зоря вирішила підсилитись форвардом Миная Рустамом Ахмедзаде, повідомляє Sportal.az.

Зоря отримала ультиматум від Фенербахче щодо Сайядманеша – неприємні новини для Скрипника

Луганський клуб бачить у 20-річному нападнику збірної Азербайджану заміну одному зі своїх лідерів – іранцю Аллах'яру Сайядманешу (права на гравця належать Фенербахче, а контракт із Зорею завершується 31 грудня 2021 року.).

Зазначається, що майбутнє Ахмедзаде визначиться влітку. До слова, на нього претендує також Нефтчі.

Нагадаємо, контракт нападника з Минаєм розрахований до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за закарпатську команду 9 матчів, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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