"Ситуация проста. Заря сейчас пытается продлить его аренду. Клуб не хочет покупать Аллахьяра за ту сумму, которую прописал Фенербахче.

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На данный момент у Зари нет предложения, которое бы перекрывало его цену. Чтобы его можно было купить, а потом его продать выгоднее. Тратить серьезные деньги на футболистов луганчане не собираются.

В клубе очень надеялись, что они засветят Саяйдманеша, получат предложение от Шахтера или Динамо, заплатят 2,5 млн евро Фенербахче и продадут его дороже. Но, как понимаю, агенты, работающие в этом направлении, не получили предложений от киевлян или горняков", – сказал Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE".

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