"Ситуація проста. Зоря наразі намагається продовжити його оренду. Клуб не хоче купувати Аллах'яра за ту суму, яку прописав Фенербахче.

"Україна та Зоря назавжди у моєму серці": Аллах'яр радить іранцям їхати в УПЛ

На цю мить у Зорі немає пропозиції, яка б перекривала його ціну. Щоб можна було його купити, а потім його продати вигідніше. Витрачати серйозні гроші на футболістів луганці не збираються.

У клубі дуже сподівалися, що вони засвітять Саяйдманеша, отримають пропозицію від Шахтаря або Динамо, заплатять 2,5 млн євро Фенербахче і продадуть його дорожче. Але, як розумію, агенти, які працюють у цьому напрямку, не отримали пропозицій від киян чи гірників", – сказав Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE".

Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву