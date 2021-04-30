Минай, который борется за выживание в УПЛ, ослаблен серьезной потерей.

Анатолий Нуриев досрочно завершил нынешний сезон, сообщил сам 24-летний игрок для Footboom.

Шиндер объявил об уходе из Миная

Причиной такому неутешительному решению является травма, характер которой пока не разглашается. В нынешнем розыгрыше УПЛ Анатолий провел 22 матча, в которых отметился 10-ю голами, что является лучшим показателем результативности в закарпатском клубе.

После 23-х туров Премьер-лиги Минай расположился на последнем месте, отставая на два зачетных балла от спасительной 13-й строчки.

Динамо стало чемпионом Украины 2021: Цыганков неудержим, 5 голов в "золотом" матче, голевая украинизация Луческу