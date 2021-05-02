Динамо Киев – Атлетико Мадрид – 3:0

2 мая 1986 года (пятница). Лион, стадион "Жерлан", +18°, 39 300 зрителей

Арбитры: Вёрер, Лосерт, Фостингер (все – Австрия)

Динамо : Чанов, Бессонов, Балтача (Баль, 39), О. Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Евтушенко, 70), Беланов, Блохин

Тренер: Валерий Лобановский



Атлетико : Фильоль, Томас, Клементе, Артече, Руис, Хулио Прието, Кабрера, Кике Рамос, Да Силва, Ландабуру (Кике Сетьен, 60), Марина

Тренер: Луис Арагонес



Голы: 1:0 Заваров (6), 2:0 Блохин (84), 3:0 Евтушенко (87)

Предупреждение: Ландабуру (13)

Финал Кубка Кубков 1985/86 был сыгран на стадионе Жерлан в Лионе. Динамо на пути к решающему поединку сломало сопротивление Утрехта, Универститати, венского Рапида и пражской Дуклы. Атлетико, который возглавлял Луис Арагонес, прошел Селтик, Бангор Сити (Уэльс), Црвену Звезду и Байер Юрдинген.

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Именно "матрасники" имели куда большую поддержку во Франции. Перед матчем у киевлян спрашивали не столько о самой игре, как о трагедии Чернобыля, которая случилась буквально за неделю до финала. О взрыве на АЭС "гудела" вся Европа, а вот в СССР традиционно хранили молчание. "Никто ничего не знал о том, что случилось, мы даже не подозревали об этом. Но когда летели в Лион на финальный матч, уже даже в самолете руководство нас начало предупреждать, чтобы мы говорили с журналистами только о футболе, но и они еще не понимали, о чем идет речь и что там на самом деле произошло.

Мы уклонялись от этих вопросов, не понимая, что же там произошло. Уже приехав в отель и включив телевизоры, на всех каналах мы увидели новости об аварии на ЧАЭС на французском и английском языках. Только тогда мы узнали, что произошла страшная трагедия.

Валерий Васильевич тогда сказал нам, что раз сложилась такая ситуация, произошла такая трагедия, единственное, чем мы могли помочь – это выйти на финальный матч и сделать все возможное для победы, чтобы принести нашим людям радость", – вспоминает Василий Рац.

Уже на 6-й минуте Динамо открыло счет – отличился Александр Заваров, который удачно сыграл на добивании. Еще до перерыва киевляне потеряли Сергея Балтачу из-за повреждения, которое впоследствии помешает поехать ему в Мексику на ЧМ-1986. Вместо него на поле вышел Андрей Баль.

После пропущенного мяча Атлетико, в составе которого на замену вышел будущий тренер Барселоны Кике Сетьен, перехватил инициативу, но так и не сумел поразить ворота Виктора Чанова. Зато киевляне еще дважды отправили мяч в сетку ворот мадридцев. Голы Олега Блохина и Вадима Евтушенко позволили "бело-синим" выиграть второй Кубок Кубков в своей истории и последний пока европейский трофей.

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Видеообзор финала Кубка обладателей кубков 1986 Динамо Киев – Атлетико Мадрид:

Фото: Getty Images