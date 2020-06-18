Заря может усилиться воспитанником Шахтера

Команда Виктора Скрипника близка к подписанию очередного легионера.

Армянский нападающий Артур Миранян близок к переходу в Зарю, сообщает издание Zarya.lg.ua.

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Руководство луганского клуба уже сделало предложение 24-летнему форварду.

Напомним, Миранян – воспитанник академии донецкого Шахтера. Профессиональную карьеру футболиста начал в Вардаре в 2014 году. В сентябре 2015-го покинул македонскую команду и два года оставался без клуба. В сентябре 2017 года подписал соглашение с армянским Пюником. В текущем сезоне провел за свою команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.

К слову, в мае Артур стал свободным агентом – его интересы представляет Вадим Шаблий.

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