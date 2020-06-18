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Зоря може підсилитись вихованцем Шахтаря

18 червня 23:58 - Читать на русском
Зоря може підсилитись вихованцем Шахтаря
Артур Міранян / ФК Пюнік

Команда Віктора Скрипника близька до підписання чергового легіонера.

Вірменський нападник Артур Міранян близький до переходу у Зорю, повідомляє видання Zarya.lg.ua.

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Керівництво луганського клубу вже зробило пропозицію 24-річному форварду.

Нагадаємо, Міранян – вихованець академії донецького Шахтаря. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у Вардарі у 2014 році. У вересні 2015-го покинув македонську команду і два роки залишався без клубу. У вересні 2017 року підписав угоду з вірменським Пюніком. У поточному сезоні провів за свою команду 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав одну результативну передачу.

До слова, у травні Артур став вільним агентом – його інтереси представляє Вадим Шаблій.

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Теги
Вадим Шаблій Артур Артур Міранян Шахтар Шахтар Зоря Зоря Пюнік Пюнік Вардар Вардар
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