– Вопрос по конфликтной ситуации, произошедшей перед Динамо. Расскажите, Была ли встреча с президентом? Был ли телефонный разговор? Решили ли вопрос?

– Давайте дождемся 19 мая. 19 мая – это такая дата, где было сказано президентом, что он рассчитается с командой. Поэтому ждем 19 мая, а там увидим.

Экс-вратарь Зари – о словах Геллера относительно долгов: "Нам повезло, что этот "искусственно созданный турнир" для нас сделали"

– В личной встрече президент сказал?

– Личная встреча была.

– И вы в коллективе решили поверить и доиграть до этой даты?

– Да, – сказал Чурко в программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, лидеры и старожилы Зари поставили руководству луганского клуба ультиматум, требуя выплаты обещанных премиальных за участие в еврокубках, ведь президент луганцев Евгений Геллер кормил команду обещаниями, постоянно меняя сроки расчета. Как следствие, основные игроки отказались выходить на матч против Динамо, который "черно-белые", в результате, проиграли (0:2). В конце концов, сторонам удалось договориться и принять условие Геллера.

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