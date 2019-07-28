Заря минимально переиграла Ворсклу в премьерном матче УПЛ

Луганская Заря одолела полтавскую Ворсклу в 1-м туре нового сезона в украинской Премьер-лиге. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Тренерскую дуэль старых знакомых по сборной Украины – Виталия Косовского и Виктора Скрипника – активнее начали подопечные последнего. Заря сразу побежала вперед и забила быстрый гол уже на 3-й минуте. Это Кочергин получил мяч на левом фланге и отбросил его на линию штрафной, а там Богдан Леднев подработал его и пробил с левой под опорную ногу Ткаченко – 0:1.

Леднев забил первый гол УПЛ-2019/20

Тут же луганчане надеялись удвоить преимущество. Однако, Богдан Михайличенко откровенно "рисовал" пенальти и вместо одиннадцатиметрового получил желтую карточку за симуляцию. В ответ на пенальти надеялась и Ворскла – кто-то из полтавчан упал в штрафной, но свисток Кутакова промолчал.

Полтавчане постепенно выровняли игру и начали создавать свои моменты. Сначала Васин неплохо пробивал со штрафного, но Никита Шевченко вытащил мяч из-под левой стойки. Затем Артур хорошо навесил на Петровича, но тот слишком слабо пробил головой. Лишь чудом мяч не влетел в ворота Зари на 22-й минуте: Шевченко неудачно перевел подачу с фланга, затем парировал удар с рикошетом, а еще несколько выстрелов заблокировали защитники.

К середине первой половины игры обе команды демонстрировали футбол хорошего качества. Ни Ворскла, ни Заря не прятались на своей половине поля, активно искали слабые места друг друга и показали неплохие скорости. Последнее особенно поразило на фоне полтавской жары.

Но постепенно игра успокоилась, усталость охладила пыл команд. Под занавес тайма лучше выглядели хозяева, а напряжение впереди Ворскле постоянно обеспечивал Артур, активно бороздивший левую бровку. Именно после его подачи могли забивать Коломоец и Васин, но в первом случае мяч стал добычей Шевченко, а во втором – прошел над воротами.

Старт второго тайма продолжил тенденцию концовки первого. На поле было много борьбы, фолов, а полумоменты появлялись разве что после стандартов. На 47-й минуте Ворскла разыграла штрафной через подачу на дальнюю штангу, откуда пошла скидка вдоль ворот, однако никто ее замкнуть не смог.

После серии затяжных, но преимущественно безыдейных атак Ворсклы Заря ответила моментом Леднева. На 59-й минуте он сместился с фланга к линии штрафной и пробил – над воротами. Почти сразу же забили полтавчане, когда Шевченко парировал удар Васина прямо на Артура, а тот добил мяч в ворота. Однако, лайнсмен справедливо поднял флажок – бразилец был в паруметровом офсайде.

Еще один настоящий момент Ворскла создала на 72-й минуте: подачу с углового хорошим ударом головой замыкал Габелок, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от стойки. Однако, эта возможность и рядом не стоит с потерянным Коломойцем эпизодом пять минут спустя. Форвард получил неожиданную разрезную передачу и вышел один на один с Шевченко, оценил ситуацию и бил, казалось, наверняка в дальний нижний угол, но мяч снова разминулся с воротами!

Мог сравнять счет и Кане после скидки Артура в быстрой атаке Ворсклы, однако под его выстрел отчаянно бросился кто-то из защитников. В финальные минуты луганчане попытались погасить атакующие потуги полтавчан серией замен и задержек. В конце концов, хозяева ни разу не приблизились вплотную к голу и не совсем заслуженно проиграли.

Итак, минимальная и одновременно тяжелая победа Зари – дебютная для Скрипника в УПЛ. Однако, обе команды показали достойный футбол и, очевидно, поведут борьбу за топ-6 в новом сезоне.