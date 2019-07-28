Зоря мінімально переграла Ворсклу в прем'єрному матчі УПЛ

Луганська Зоря здолала полтавську Ворсклу в 1-му турі нового сезону в українській Прем'єр-лізі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Тренерську дуель старих знайомих по збірній України – Віталія Косовського та Віктора Скрипника – активніше розпочали підопічні останнього. Зоря відразу побігла вперед і забила швидкий гол уже на 3-й хвилині. Це Кочергін виборов м'яч на лівому фланзі й відкинув його на лінію штрафного майданчика, а там Богдан Лєднєв підробив його й пробив із лівої під опорну ногу Ткаченка – 0:1.

Лєднєв забив перший гол УПЛ-2019/20

Тут же луганці сподівалися подвоїти перевагу. Однак, Богдан Михайліченко відверто "малював" пенальті й замість одинадцятиметрового отримав жовту картку за симуляцію. У відповідь на пенальті сподівалася і Ворскла – хтось із полтавців впав у штрафному, та свисток Кутакова промовчав.

Полтавці поступово вирівняли гру й почали створювати свої моменти. Спочатку Васін непогано пробивав зі штрафного, але Микита Шевченко витягнув м'яч з-під лівої стійки. Потім Артур зряче навісив на Петровіча, але той занадто слабко пробив головою. Лише дивом м'яч не влетів у ворота Зорі на 22-й хвилині: Шевченко невдало перевів подачу з флангу, потім парирував удар із рикошетом, а ще кілька пострілів заблокували оборонці.

До середини першої половини гри обидві команди демонстрували футбол хорошої якості. Ні Ворскла, ні Зоря не ховалися на власній половині поля, активно шукали слабкі місця одне одного й показали непогані швидкості. Останнє особливо вразило на фоні полтавської спеки.

Та поступово гра заспокоїлася, втома остудила запал команд. Під завісу тайму краще виглядали господарі, а напругу попереду Ворсклі постійно забезпечував Артур, який активно борознив ліву бровку. Саме після його подачі могли забивати Коломоєць і Васін, але в першому випадку м'яч став здобиччю Шевченка, а в другому – пройшов над воротами.

Старт другого тайму продовжив тенденцію кінцівки першого. На полі було багато боротьби, фолів, а напівмоменти з'являлися хіба що після стандартів. На 47-й хвилині Ворскла розіграла штрафний через подачу на дальню стійку, звідти пішла скидка вздовж воріт, однак ніхто її замкнути не зміг.

Після серії затяжних, але переважно безідейних атак Ворскли Зоря відповіла моментом Лєднєва. На 59-й хвилині він змістив із флангу до лінії штрафного і пробив – над воротами. Тут же забили полтавці, коли Шевченко парирував удар Васіна прямо на Артура, який добив м'яч у ворота. Однак, лайнсмен справедливо підняв прапорець – бразилець був у кількаметровому офсайді.

Ще один справжній момент Ворскла створила на 72-й хвилині: подачу з кутового хорошим ударом головою замикав Габелок, але м'яч пройшов у кількох сантиметрах від стійки. Та ця нагода й поруч не стоїть із змарнованим Коломойцем епізодом п'ять хвилин потому. Форвард отримав несподівану розрізну передачу й вийшов віч-на-віч з Шевченком, оцінив ситуацію і бив, здавалося, напевне в дальній нижній кут, та м'яч знову розминувся з воротами!

Міг зрівняти рахунок і Кане після скидки Артура в швидкій атаці Ворскли, та під його постріл відчайдушно кинувся хтось із оборонців. У фінальні хвилини луганці спробували погасити атакувальні потуги полтавців серією замін і затримок. Зрештою, господарі жодного разу не наблизилися впритул до гола й не зовсім заслужено програли.

Отже, мінімальна й водночас важка перемога Зорі – дебютна для Скрипника в УПЛ. Однак, обидві команди показали достойний футбол і, вочевидь, поведуть боротьбу за топ-6 у новому сезоні.