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Леднев забил первый гол УПЛ-2019/20

14:58 182 Читати українською
Леднев забил первый гол УПЛ-2019/20
Богдан Леднев / О. Гришина

Хавбек Зари Богдан Леднев стал автором первого гола нового сезона УПЛ.

 
Богдан Леднев 3’
3’ Богдан Леднев

Луганская Заря открыла счет голам УПЛ сезона 2019/20. Первое взятие ворот в новом сезоне оформил хавбек Богдан Леднев.

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Уже на 3-й минуте встречи после прострела с фланга арендованный у Динамо футболист сходу пробил в дальний угол ворот.

Напомним, это второй официальный матч луганчан под руководством Виктора Скрипника. В первом "черно-белые" победили Будучность в рамках 2 квалификационного раунда Лиги Европы (3:1).

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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