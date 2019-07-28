Леднев забил первый гол УПЛ-2019/20

Хавбек Зари Богдан Леднев стал автором первого гола нового сезона УПЛ.

Луганская Заря открыла счет голам УПЛ сезона 2019/20. Первое взятие ворот в новом сезоне оформил хавбек Богдан Леднев.

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Уже на 3-й минуте встречи после прострела с фланга арендованный у Динамо футболист сходу пробил в дальний угол ворот.

Напомним, это второй официальный матч луганчан под руководством Виктора Скрипника. В первом "черно-белые" победили Будучность в рамках 2 квалификационного раунда Лиги Европы (3:1).