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Заря минимально победила Локомотив Ташкент

08:00 47 Читати українською
Заря минимально победила Локомотив Ташкент
Заря – Локомотив Ташкент – 1:0 / ФК Заря

Заря в контрольном матче оказалась сильнее Локомотив Ташкент.

Товарищеские матчи

Заря – Локомотив Ташкент – 1:0

Гол: Громов, 84 (пен.)

Львов победил в спарринге Поли Тимишоара благодаря голу голкипера Бандуры, также был бит Динамо Батуми

Заря в контрольном матче принимала узбекский Локомотив из столицы страны Ташкента, сообщает официальный сайт луганчан. К последней 10-минутки счет держался ничейным, пока Артем Громов не реализовал пенальти, который принес победу "черно-белым".

Теги
Зимние сборы Заря Заря Товарищеские матчи Локомотив Ташкент
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