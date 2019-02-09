Львов победил в спарринге Поли Тимишоара благодаря голу голкипера Бандуры, также было бито Динамо Батуми

Львов провел 2 спарринга в течение одного игрового дня. Сначала подопечные Юрия Бакалова переиграли румынскую Поле Тимишоара, затем – Динамо Батуми.

Товарищеские матчи

Львов – Поли Тимишоара – 3:1

Голы: Бандура, 19 (пен.), игроки на просмотре, 60, 78

Львов – Динамо Батуми – 2:0

Голы: Тейлор, 40, Бруно, 55

Львов подтвердил переезд на стадион Украина

Львов на своем официальном сайте сообщил, что команда провела 2 контрольных матча. Сначала "львы" встретились с Поли Тимишоара и победили со счетом 3:1, один из голов забил голкипер Александр Бандура, реализовав пенальти.

Вторым соперником был грузинский Динамо Батуми. Благодаря голам бразильских легионеров Тейлора и Бруно подопечные Юрия Бакалова одержали победу и в этом поединке.