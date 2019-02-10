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Зоря мінімально перемогла Локомотив Ташкент

08:00 56 Читать на русском
Зоря мінімально перемогла Локомотив Ташкент
Зоря – Локомотив Ташкент – 1:0 / ФК Зоря

Зоря в контрольному матчі виявилась сильнішою за Локомотив Ташкент.

Товариські матчі

Зоря – Локомотив Ташкент – 1:0

Гол: Громов, 84 (пен.)

Львів переміг у спарингу Полі Тімішоара завдяки голу голкіпера Бандури, також був битий Динамо Батумі

Зоря в контрольному матчі приймала узбецький Локомотив зі столиці країни Ташкента, повідомляє офіційний сайт луганців. До останньої 10-хвилинки рахунок тримався нічийним, поки Артем Громов не реалізував пенальті, який приніс перемогу "чорно-білим".

Теги
Товариські матчі Зимові збори Локомотив Ташкент Зоря Зоря
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