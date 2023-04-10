"Хлань не тренируется с Зарей U-19. Он все же тренируется с основной командой. Но тренировками это не назовешь. Он просто приходит в назначенное время, как и все. Но пока все тренируются, он просто наматывает круги. Его не привлекают к настоящему тренировочному процессу.

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Насколько я понимаю, камнем преткновения стало то, что Хлань ожидал от Вадима Шаблия, что он найдет ему европейский клуб, и тогда будет подписана договоренность с Шаблием. Клуб, который удовлетворял бы интересы Хланя, не найден. Поэтому пошли в зарубу с серым кардиналом луганского клуба, не продлевают контракт", – сказал Максим Гиленко в эфире ТаТоТаке.

Хлань перебрался в луганский клуб зимой 2021 из Карпат. За первую команду Зари дебютировал в этом сезоне и в общей сложности наиграл 8 поединков, отличившись 2 ассистами. На последние два матча УПЛ 20-летний футболист даже не попал в заявку.

Напомним, Заря не впервые предпринимает подобные действия. В свое время Владислав Кочергин отказался продлевать контракт, поэтому его длительное время лишили возможности тренироваться с основой.

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