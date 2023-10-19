Заря не сможет сыграть с Маккаби Тель-Авив в поединке 3-го тура Лиги конференций в запланированную дату.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил перенос матча Маккаби Тель-Авив – Заря с 26 октября на 25 ноября.

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Подобная судьба ожидает встречу Вильяреала и Маккаби Хайфа – игру перенесли с 26 октября на 6 декабря. Кроме того, в связи с текущей ситуацией молодежная команда Маккаби Хайфа отказалась от участия в Юношеской лиге УЕФА в этом сезоне. УЕФА приняла это к сведению и подтвердила, что молодежная команда пражской Спарты автоматически вышла во 2-й раунд квалификации чемпионского пути.

Напомним, матч Маккаби – Заря должен был состояться 26 октября, но из-за войны ХАМАСа с Израилем его перенесли, хотя украинский клуб предлагал альтернативные варианты. К слову, после двух туров Лиги конференций Заря набрала 4 очка и занимает второе место группы B. У Маккаби 3 балла и третья позиция.

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