"Зоря і так відірвана від рідного міста", – луганський клуб не підтримав ініціативу Шахтаря та Динамо

Зоря оголосила свою точку зору щодо ідеї дограти сезон УПЛ лише у двох містах.

"З приводу розширення чемпіонату ми виступаємо чітко за регламентом. А регламент передбачає 14 команд в УПЛ у наступному сезоні.

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Якщо говорити про догравання чемпіонату в двох містах, то справа ж не тільки в матчах. Є й відновлювальні процедури, тренування, проживання в готелі. Їздити туди-сюди – зростають витрати. Хто буде за це платити? Це не комфортно для тренувального процесу і команди. І потрібно говорити про умови, поля. Готелі поки закриті. Ці умови готові надати в тому ж Києві?

Щоб забезпечувати рівень інфраструктури, треба додаткові витрати. Не всі можуть собі це дозволити. Зараз і так нелегко. Потрібно ще брати моральний фактор – наша команда і так відірвана від рідного міста. Ще раз її перевозити – це нераціонально", – цитує заяву клубу Tribuna.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що більшість команд з першої шістки УПЛ готові дограти сезон в Києві. До слова, Зоря базується у Запоріжжі.

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