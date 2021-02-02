Ризеспор Морозюка упустил победу над Касымпашой на последних минутах – украинец среди лучших
В рамках 23-го тура Суперлиги встречались Ризеспор и Касымпаша. В поединке принял участие и украинец Николай Морозюк.
Суперлига 22-й тур
Ризеспор – Касымпаша – 1:1
Голы: Эрдоган, 85 – Телин, 90+1
Встреча между Ризеспором и Касымпашой обещала быть напряженной – команды расположились вплотную в середине турнирной таблицы. Матч оправдал себя: большое количество острых моментов, борьба и эмоции.
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Правда, на забитые мячи зрителям пришлось ждать долго. На 80 минуте Ризеспор вышел вперед благодаря Эрдогану. Казалось, "черноморский ястреб" будет праздновать победу, но в Касымпаши были другие планы. На 90+1 Телин вырвал ничью, а команды переиграли более 8 минут.
Финальный свисток зафиксировал 1:1 на табло. К ничьей присоединился и Николай Морозюк, который провел весь поединок за Ризеспор. Украинец по итогам матча стал одним из лучших – 7,2 балла по версии SofaScore (больше только в двух одноклубников и двух соперников).
В общем Морозюк провел в текущем сезоне чемпионата Турции 18 матчей, в которых отметился двумя ассистами. Его Ризеспор расположился на 12 строчке с 26 очками. Нынешний соперник – Касымпаша – идет 11-м с таким же количеством зачетных пунктов.
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