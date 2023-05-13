Бразильский полузащитник Силас подписал контракт с местной Конкордией из Серии D, сообщает пресс-служба команды.

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О сроках и условиях контракта 26-летнего хавбека с представителем одноименного муниципалитета из штата Санта-Катарина не сообщается.

Напомним, Силас выступал за Зарю с 2017 по 2019 гг. и был одним из лидеров луганской команды – 60 матчей, 6 голов и 4 ассиста. После этого была аренда в Хапоэле Кирьят-Шмона, завершение контракта с "мужиками" и переход в минское Динамо. С февраля 2021-го игрок пытается возродить свою карьеру на родине (ССА Масейо, Гуарани, Барра). Transfermarkt оценивает Силаса в 250 тысяч евро.

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