Металлист в предыдущем туре одержал первую победу почти за семь месяцев. Возможно, после этого кто-то в команде начал мечтать о том, чтобы избежать прямого вылета из УПЛ. Или слишком активно праздновал. Какова бы ни была причина, но на сегодняшнюю игру харьковчане не вышли. То есть физически они на поле присутствовали, просто Заря этого не заметила.

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Чтобы открыть счет, луганцам понадобилось всего 25 секунд. Мизюк в свои ворота замкнул прострел Булецы. Не успели подопечные Пирицы Огненовича перевести дыхание, как снова пришлось доставать мяч из сетки. Кто вообще пытался остановить Герреро? Уж очень беззаботно чувствовал себя панамец в чужой штрафной.

Выводы, конечно, никто делать даже не думал. Заря продолжала создавать момент за моментом. Еще до перерыва вполне могла бы забить голов 7-9. Ограничилась несколько более скромными цифрами, но также довольно непристойными. Гол Шахова – яркая иллюстрация беспомощности Металлиста. Штанги, рикошеты, отскоки... Евгений мог бы прибежать со своей половины поля и все равно успел бы замкнуть. В защите харьковчане действовали максимально ужасающе. Имереков забил после стандарта, словно играл с детьми в саду за домом.

Первым корабль покинул капитан Металлиста. Очевидно, Демченко решил, что больше не может терпеть эти "пекельні борошна". Егор совершил классный сейв, когда должен был залетать пятый гол. Вот только он не голкипер, а защитник. Красная карточка, пенальти... Булеца с 11 метров пробил значительно выше ворот. Этим лидер Зари сделал для Металлиста больше чем все игроки, которые были на поле в первом тайме.

Как это часто бывает в подобных случаях, во втором тайме все было совершенно иначе. Заря максимальная перешла в эконом-режим. Убавила давление и не пыталась форсировать события, зарабатывала много угловых, но воротам соперника не угрожала. Даже Металлист моментами играл гораздо инициативнее. Однако голы сегодня влетали исключительно в ворота харьковчан. В конце игры арбитр назначил еще один пенальти, а Бражко все исполнил безупречно. Булеце следует брать пример.

Благодаря этой победе луганчане остаются активным участником борьбы за чемпионство и путевку в Лигу чемпионов. Заря хотя бы временно сравнялась по очкам с СК Днепр-1 (отстающим от Шахтера на 5 очков), который занимает второе место в турнирной таблице. Правда, команда Александра Кучера свой матч 26 тура еще не сыграла. Что касается Металлиста, то он остается предпоследним