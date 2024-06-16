Владислав Приймак подписал новый контракт с Оболонью в формате 1+1, сообщает пресс-служба "пивоваров".

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27-летний футболист будет выступать за команду Валерия Иващенко до июня 2025 года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон. К слову, именно Владислава болельщики "бело-зеленых" признали лучшим игроком 2023 года

Напомним, Приймак – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в Прикарпатье в 2016 году. Успел поиграть также за Верес, Львов, Волынь и Карпаты. В прошлом сезоне провел за Оболонь 25 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Рух поставил точку в скандальном подписании форварда Оболони – ранее "пивовары" открестились от трансфера