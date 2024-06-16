"Мой фаворит – сборная Франции. Также, я так думаю, что золото Евро-2024 вполне может завоевать команда Германии.

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Мои аргументы просты: и в составе "трехцветных", и в составе "Манншафт" много индивидуально сильных футболистов. И там, и там есть лидеры: у "галлских петухов" Килиан Мбаппе, у Бундестим – Тони Кроос. А еще есть такая поговорка: в футбол играют все, а побеждают немцы. Старая поговорка, но.

Если назвать топ-3 претендентов, то к Франции и Германии я бы добавил Англию. У "трех львов" также мощный состав, также есть лидер, я про Джуда Беллингема. И не стоит забывать о Харри Кейне", – сказал Павлов в комментарии Українському футболу.

Напомним, Германия в стартовом матче Евро-2024 разгромила Шотландию (5:1). Англия свой дебютный поединок против Сербии проведет сегодня, 16 июня, а Франция стартует в турнире в понедельник, 17 июня, против Австрии.

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