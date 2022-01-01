Еще один украинец близок к тому, чтобы перебраться в новую команду.

Украинский защитник АЕКа Олег Данченко готовится покинуть афинский клуб, сообщает FootBoom.

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"Желто-черные" недовольны уровнем нашего легионера и ищут ему новую команду. 27-летний футболист долгое время находится в дубле, но и на этом уровне не получает игровую практику. Греческий клуб планирует как можно скорее избавиться от Данченко, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, Данченко перешел в АЕК из казанского Рубина в январе 2021 года за 1 млн евро, однако не смог зарекомендовать себя в новом клубе, сыграв всего 11 матчей в сезоне 2020/21. В текущем сезоне он только один раз попал в заявку первой команды, но не сыграл ни минуты и был переведен в дубль. Контракт Данченко с греческим клубом действует до 30 июня 2024 года.

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