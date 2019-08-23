Зоря дозаявила Сіласа на чемпіонат України – бразилець повністю пропустив літні збори луганців

Бразильський хавбек все ж може допомогти команді Віктора Скрипника у сезоні 2019/20.

Сілас потрапив до заявки Зорі на УПЛ 2019/20, інформує офіційний сайт ліги.

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Півзахисник не брав участі у літніх зборах команди через імовірний відхід, однак його заявка натякає, що 23-річний бразилець таки залишається в Зорі. У минулому сезоні хавбек провів в УПЛ 26 матчів, відзначився трьома голами і двома асистами.

До слова, у найближчому турі Зоря поїде в гості до Карпат, матч відбудеться 25 серпня о 17:00.

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