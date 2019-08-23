Зоря дозаявила Сіласа на чемпіонат України – бразилець повністю пропустив літні збори луганців

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"Швед там помер чи що": фани Селтіка вибухнули гнівом через "чорнобильського Роббена", а тренер усе пояснив
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"Не буде ніяких санкцій": Грімм зробив останню пропозицію опозиційним клубам щодо єдиного телепулуУкраїна — 19:38 914
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Неймар обійдеться Реалу чи Барселоні у фантастичні 350 млн євро – відомі вимоги бразильця щодо зарплатиІспанія — 18:33 1442
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Гвардіола оцінив фізичний стан Зінченка після проблем у матчі з ТоттенхемомАнглія — 17:01 2228
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Чи зможе Лунін повернутись у Реал цього літа – Зідан і наставник Вальядоліда коментують дивну ситуаціюІспанія — 16:10 5689