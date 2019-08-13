Скрипник рассказал, к чему не может привыкнуть в Украине

Главный тренер Зари Виктор Скрипник пожаловался на пустые трибуны в Украине.

"Я просто стараюсь быть с игроками открытым, честным. Говорю, что команда должна существовать сначала в раздевалке, а потом это все автоматически переносится на поле. Мне кажется, мои слова доходят до людей, а они видят эту работу и наши результаты на поле.

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К чему не могу привыкнуть в Украине? К пустым трибунам. Для футболистов очень важна хорошая атмосфера, поля, инфраструктура. Тогда хочется работать и тренироваться, понимаешь, что за тебя болеют.

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ЦСКА приедет сюда не просто подарить нам победу. Конечно, команда захочет себя проявить, чтобы пройти нас. Как и мы. Нам нужно выходить на уровень, чтобы обыграть такую ​​команду", – передает слова Скрипника ТК "Футбол 1/2".