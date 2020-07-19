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Заря – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

19 июля 23:04 - Читати українською
Заря – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча
Заря – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча / ФК Заря

В заключительном туре Премьер-лиги луганская Заря на своем поле не справилась с черниговской Десной (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Десна на "Футбол 24".

53’ Дмитрий Хомченовский
 
Филипп Будковский 20’
20’ Филипп Будковский
53’ Дмитрий Хомченовский

Активнее поединок начали гости и сумели воплотить свое преимущество в гол на 20-й минуте: Конопля подал с правого фланга, а Филипп Будковский принял мяч и классно пробил в падении боковыми ножницами.

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Луганчане отыгрались на старте второго тайма. Это Дмитрий Хомченовский принял пас от Кочергина перед штрафной зоной, немного прошел и красивым выстрелом метров с 22-х закрутил мяч в дальнюю девятку.

Далее Заря начала играть на удержание счета – матч так и завершился ничьей 1:1, что больше всех удовлетворило киевское Динамо.

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Заря Заря Видеоновости Десна Десна Заря - Десна
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