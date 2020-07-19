Заря – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

Активнее поединок начали гости и сумели воплотить свое преимущество в гол на 20-й минуте: Конопля подал с правого фланга, а Филипп Будковский принял мяч и классно пробил в падении боковыми ножницами.
Колос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча
Луганчане отыгрались на старте второго тайма. Это Дмитрий Хомченовский принял пас от Кочергина перед штрафной зоной, немного прошел и красивым выстрелом метров с 22-х закрутил мяч в дальнюю девятку.
Далее Заря начала играть на удержание счета – матч так и завершился ничьей 1:1, что больше всех удовлетворило киевское Динамо.
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