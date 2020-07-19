toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Зоря – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

23:04 - Читать на русском
Зоря – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу / ФК Зоря

У заключному турі Прем'єр-ліги луганська Зоря на власному полі не впоралася із чернігівською Десною (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Десна на "Футбол 24".

53’ Дмитро Хомченовський
 
Пилип Будківський 20’
20’ Пилип Будківський
53’ Дмитро Хомченовський

Активніше поєдинок розпочали гості й зуміли втілити власну перевагу в гол на 20-й хвилині: Конопля подав із правого флангу, а Пилип Будківський прийняв м'яч і класно пробив у падінні боковими ножицями.

Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Луганці відігралися на старті другого тайму. Це Дмитро Хомченовський прийняв пас від Кочергіна перед карною зоною, трішки пройшов і красивим пострілом метрів з 22-х закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Далі Зоря почала грати на утримання рахунку – матч так і завершився нічиєю 1:1, що найбільше задовольнило київське Динамо.

Зоря не змогла перемогти Десну й втратила можливість піднятися у зону Ліги чемпіонів – луганці завоювали бронзу УПЛ

blog_ava
Гравці Барселони обрали сенсаційного тренера – легенда "блаугранас" є кумиром Гвардіоли та має низку переваг
10:05
9314
Теги
Зоря - Десна Зоря Зоря Відеоновини Десна Десна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
14
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук