Зоря – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У заключному турі Прем'єр-ліги луганська Зоря на власному полі не впоралася із чернігівською Десною (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Десна на "Футбол 24".

Активніше поєдинок розпочали гості й зуміли втілити власну перевагу в гол на 20-й хвилині: Конопля подав із правого флангу, а Пилип Будківський прийняв м'яч і класно пробив у падінні боковими ножицями.

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Луганці відігралися на старті другого тайму. Це Дмитро Хомченовський прийняв пас від Кочергіна перед карною зоною, трішки пройшов і красивим пострілом метрів з 22-х закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Далі Зоря почала грати на утримання рахунку – матч так і завершився нічиєю 1:1, що найбільше задовольнило київське Динамо.

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