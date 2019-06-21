Заря близка к продлению аренды Тымчика

Александр Тымчик продолжит выступления в составе луганского клуба.

Динамо и Заря согласовали продление аренды защитника, информирует Dynamo.kiev.ua.

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Тымчик уже приступил к тренировкам с луганчанами после окончания отпуска. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально, никаких подробностей источник не сообщает.

Защитник провел в прошлом сезоне 28 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

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