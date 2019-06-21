toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ФЕРНАНДО ТОРРЕС ТРАНСФЕРЫ ДАРИО СРНА НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Заря близка к продлению аренды Тымчика

21 июня 23:44 12 Читати українською
Заря близка к продлению аренды Тымчика
Александр Тымчик / Фото ФК Заря

Александр Тымчик продолжит выступления в составе луганского клуба.

Динамо и Заря согласовали продление аренды защитника, информирует Dynamo.kiev.ua.

Скрипник: Мы можем заменить Караваева, если Динамо действительно заинтересуется им

Тымчик уже приступил к тренировкам с луганчанами после окончания отпуска. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально, никаких подробностей источник не сообщает.

Защитник провел в прошлом сезоне 28 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону

blog_ava
Сампдория вмешалась в борьбу за Малиновского и уже сделала предложение Генку
21 июня
897
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Трансферы Александр Тымчик Александр Тымчик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
51
мин
Перу
22:00
Бразилия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук