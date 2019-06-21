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Скрипник: Мы можем заменить Караваева, если Динамо действительно заинтересуется им

22:00 118 Читати українською
Скрипник: Мы можем заменить Караваева, если Динамо действительно заинтересуется им
Александр Караваев / Фото пресс-службы Зари

Новый руководитель Зари Виктор Скрипник не волнуется из-за возможного ухода некоторых игроков.

"Каждый день я узнаю больше о команде. Есть игроки с хорошим характером. Капитана выбирает команда. В моем тренерском списке будет пять игроков, которые будут представлять Зарю. Из них выберут капитана, вице-капитана.

"Если Заря будет бежать с шашками наголо против Динамо и Шахтера, то все знают, что нас ждет", – Скрипник

Кто заменит Караваева? У нас есть ребята, которые уже это делали. В защите справа, например, может сыграть Александр Тымчик. В полузащите тоже есть хорошие ребята, которые, в случае интереса от Динамо, смогут заменить Караваева. Все будет решаться коллегиально, и вы все узнаете", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Александр Караваев Александр Караваев Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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