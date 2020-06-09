Заря благодаря деньгам за Виллиана Гомеса покрыла двухмесячный долг перед собственными игроками

Частичный расчет Крузейро за хавбека Виллиана Гомеса стал очень кстати для Зари.

Луганский клуб закрыл долги по зарплате собственных футболистов за февраль и март благодаря траншу от бразильцев, утверждает Tribuna.

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Звезда получила 645 тысяч евро, однако Крузейро подал апелляцию по выплате еще 1,17 млн евро. В 2014 году бразильский гранд совершил трансфер игрока Виллиана Гомеса из Металлиста, но в момент перехода часть прав на футболиста была передана луганчанам.

Добавим, что 33-летний хавбек уже четвертый сезон выступает в составе Палмейраса.

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