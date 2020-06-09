toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Заря благодаря деньгам за Виллиана Гомеса покрыла двухмесячный долг перед собственными игроками

9 июня 22:50 73 Читати українською
Заря благодаря деньгам за Виллиана Гомеса покрыла двухмесячный долг перед собственными игроками
Виллиан Гомес / Getty Images

Частичный расчет Крузейро за хавбека Виллиана Гомеса стал очень кстати для Зари.

Луганский клуб закрыл долги по зарплате собственных футболистов за февраль и март благодаря траншу от бразильцев, утверждает Tribuna.

Заря использовала экспресс-тесты из гуманитарки фонда Ахметова, – ТаТоТаке

Звезда получила 645 тысяч евро, однако Крузейро подал апелляцию по выплате еще 1,17 млн евро. В 2014 году бразильский гранд совершил трансфер игрока Виллиана Гомеса из Металлиста, но в момент перехода часть прав на футболиста была передана луганчанам.

Добавим, что 33-летний хавбек уже четвертый сезон выступает в составе Палмейраса.

"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою

blog_ava
Ребров, новый помощник Гвардиолы и "опыт с перегаром": вокруг света за 800 слов
9 июня
435
Теги
Крузейро Крузейро Гомес Вілліан Гомес Вілліан Заря Заря
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
17
мин
Бавария
21:45
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук