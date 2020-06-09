Зоря завдяки грошам за Вілліана Гомеса покрила двомісячний борг перед власними гравцями

Частковий розрахунок Крузейро за хавбека Вілліана Гомеса став дуже доречним для Зорі.

Луганський клуб закрив борги по зарплатні власних футболістів за лютий і березень завдяки траншу від бразильців, стверджує Tribuna.

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Зоря отримала 645 тисяч євро, однак Крузейро подав апеляцію по виплаті ще 1,17 млн євро. У 2014 році бразильський гранд здійснив трансфер гравця Вілліана Гомеса з Металіста, але у момент переходу частина прав на футболіста була передана луганцям.

Додамо, що 33-річний хавбек вже четвертий сезон виступає у складі Палмейраса.

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