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Зоря завдяки грошам за Вілліана Гомеса покрила двомісячний борг перед власними гравцями

22:50 413 Читать на русском
Зоря завдяки грошам за Вілліана Гомеса покрила двомісячний борг перед власними гравцями
Вілліан Гомес / Getty Images

Частковий розрахунок Крузейро за хавбека Вілліана Гомеса став дуже доречним для Зорі.

Луганський клуб закрив борги по зарплатні власних футболістів за лютий і березень завдяки траншу від бразильців, стверджує Tribuna.

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Зоря отримала 645 тисяч євро, однак Крузейро подав апеляцію по виплаті ще 1,17 млн євро. У 2014 році бразильський гранд здійснив трансфер гравця Вілліана Гомеса з Металіста, але у момент переходу частина прав на футболіста була передана луганцям.

Додамо, що 33-річний хавбек вже четвертий сезон виступає у складі Палмейраса.

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Крузейро Крузейро Гомес Вілліан Гомес Вілліан Зоря Зоря
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